Calcio. Promozione. Girone B. Riparte la caccia alla capolista Rivarolese

Domani, mercoledì 8 gennaio, si giocheranno i recuperi della 14a giornata che completeranno la classifica del girone B di Promozione. In campo Caselle-Esperanza e Sportiva Nolese-Lascaris. Domenica 11 riprenderà regolarmente il campionato con la disputa dell’ultimo turno del girone di andata. Dopo due sconfitte consecutive che hanno dimezzato il vantaggio sulle inseguitrici (ora a -2), la Rivarolese proverà a riscattarsi e a far suo il titolo di campione d’inverno ospitando al “grande Torino” il Volpiano. Gara non semplice per la truppa allenata da Vito Scardino, ma anche il trio alle spalle avrà il suo bel da fare: il Venaria andrà a fare visita ad un Lascaris che ha voglia di riscatto dopo una prima parte di stagione opaca, l’Ivrea sarà impegnato al “Gino Pistoni” nel derby con l’Ivrea Banchette mentre il Settimo andrà a giocare sul campo del Quincitava del capocannoniere del campionato Michele Pititto. Promette scintille il derby tra Esperanza e Sportiva Nolese, con i ciriacesi assetati di punti salvezza e i granata che vogliono evitare di farsi risucchiare nei bassifondi della graduatoria. Il derelitto SanMauro proverà a conquistare i primi punti nella proibitiva sfida interna con l’Alpignano. Trasferta delicata per il Caselle sul campo dell’Union BussolenoBruzolo. A completare il quadro della giornata si gioca anche Charvensod-BSR Grugliasco. Classifica: Rivarolese 29; Venaria, Ivrea e Settimo 27; Alpignano 24; Volpiano 22; Lascaris e BSR Grugliasco 21; Sportiva Nolese, Quincitava e Charvensod 19; Union BussolenoBruzolo e Ivrea Banchette 17; Caselle 10; Esperanza 8; SanMauro 0.

