CALCIO. Promozione. Girone B. Caselle, una sconfitta che fa male

Amara e soprattutto pesantissima dal punto di vista della classifica. Il Caselle torna senza punti dalla trasferta in casa dell’Ivrea Banchette e scivola a -6 dal terzetto guidato proprio dall’Ivrea Banchette e composto da Quincitava e Sportiva Nolese. Se vogliono raggiungere la salvezza senza passare dalla trappola dei playout i rossoneri dovranno assolutamente cambiare marcia. Gara che inizia in salita per la squadra di Pino Perziano che al primo affondo vanno sotto: un traversone di Sterrantino dalla destra è intercettato con il braccio largo da Melillo e l’Ivrea Banchette può andare dal dischetto con Genzano che non fallisce e sigla l’1-0. Il Caselle soffre e rischia di capitolare ancora su un paio di “fagiolate” davanti a Fasolo, salvato anche dal palo su una deviazione di Tallarida. Quasi a sorpresa alla mezzora arriva il pareggio degli aeroportuali: lo firma Mauro Corso che si toglie la soddisfazione di siglare il gol dell’ex superando Montinaro con un delizioso pallonetto. L’ex Chivasso si conferma specialista in realizzazioni da incorniciare. In avvio di ripresa l’Ivrea Banchette resta in inferiorità numerica per il rosso a Edoardo Blanchietti, ma gli eporediesi tornano in vantaggio al 53’ con Tallarida che sotto misura ribadisce in fondo al sacco un colpo di testa di Sterrantino deviato sa Fasolo. I rossoneri provano a reagire, ma poco dopo la mezzora devono capitolare ancora su una sventola di Genzano su calcio di punizione dal limite che centra l’angolino basso. L’arrembaggio finale del Caselle porta al palo colpito da Zullo e al calcio di rigore concesso per atterramento dello stesso Zullo trasformato da Le Pera al 92’ Troppo tardi per poter rimettere in discussione la contesa.

