Il Caselle conferma il successo dell’andata con la Sportiva Nolese e stacca il pass per il secondo turno della Coppa Italia di Promozione. Dopo il 3-2 di Nole i rossoneri hanno controllato la gara concedendo poco ai granata e colpendo nel finale di partita grazie alla doppietta di Simone Zullo, già a segno nell’andata.

Si qualifica anche il SanMauro a cui basta il pareggio (1-1) con il Barcanova. All’andata i gialloblu si erano imposti per 2-1. I rossoblu restano in dieci poco prima della mezzora per l’espulsione di Carangelo, ma nel finale di tempo trovano la rete del vantaggio con l’ultimo arrivato, l’ex Orizzonti United Fabio Paladino. Nella ripresa la contesa si gioca sul filo dell’equilibrio, poi allo scadere il SanMauro si toglie dagli impicci con la rete del pareggio messa a segno da Coppola.

Con un gol per tempo la Rivarolese passa a Volpiano e avanza nel torneo dopo l’1-1 della scorsa settimana al Grande Torino. I granata all’andata si erano divorati tante occasioni, questa volta con grande cinismo non hanno perdonato le giovani foxes. A metà della prima frazione di gioco la squadra allenata da Gianmarco Stefanetto sblocca la contesa con Puddu, poi nella ripresa ci pensa Capobianco a chiudere il discorso qualificazione.

Fuori dai giochi anche il Valdruento che dopo aver perso il match di andata per 4-1 in casa del Valsusa esce battuto anche nel retour match. Ai valsusini bastano 20’ per sigillare la qualificazione grazie ai gol di Ollio ed Enrico Romano. Il rigore di Greco Ferlisi illude la squadra di Rosario Ligato che nella ripresa resta in dieci (espulso Chirone) e incassa l’1-3.

Commenti