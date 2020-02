Non era semplice per il Borgaro Nobis fare bottino pieno a Settimo e Licio Russo a fine gara si tiene stretto questi tre preziosi punti. “E’ una vittoria importante per classifica e morale. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché la Pro Eureka è una squadra tosta che gioca un buon calcio. Nel primo tempo abbiamo giocato solo noi e potevamo fare più di un gol. Nella ripresa abbiamo mollato qualche centimetro e i nostri avversari ne hanno approfittato per metterci in difficoltà e creare alcune situazioni pericolose. Siamo comunque riusciti a ripartire sprecando un’occasione clamorosa per chiudere i conti. Oggi siamo stati meno belli di altre volte, ma contavano esclusivamente i tre punti. Il campionato è ancora lungo e sono convinto che si deciderà all’ultima giornata. Se riusciremo a recuperare un po’ di giocatori possiamo ancora dire la nostra”.

Pasquale Romagnino è scuro in volto: la classifica della Pro Eureka inizia davvero a farsi delicata. “Nelle nostre condizioni non possiamo regalare ogni domenica i gol ai nostri avversari. E’ una cosa che ci sta capitando troppo spesso e ogni volta paghiamo dazio. Il gol del Borgaro è stato un nostro regalo, poi dopo loro sono stati bravi ad addormentare la partita e per noi è stata dura provare a rimetterla in piedi nonostante ci abbiamo provato fino alla fine. Non posso dire nulla ai ragazzi per quello che concerne impegno e prestazione, ma ora come ora di giocare bene mi importa poco, servono i punti altrimenti si fa davvero dura salvarsi”.

