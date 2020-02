CALCIO. Prime sfide al Torneo Carnevalone di Chivasso

Partenza con il botto per il Torneo Carnevalone targato La Chivasso. Nella categoria Under 14 l’Ivrea strappa il pass per le semifinali vincendo il primo triangolare ed eliminando Volpiano e Lucento. Gli eporediesi hanno dimostrato di avere grande carattere nella sfida decisiva contro il Lucento: sotto 2-0 a 4’ dalla fine hanno rimontato pareggiando sull’ultimo pallone del match per poi vincere nella lotteria dei calci di rigore. In semifinali l’Ivrea sfiderà i padroni di casa del La Chivasso. Presente alla serata inaugurale il sindaco di Chivasso Claudio Castello, il presidente de L’Agricola Davide Chiolerio e la corte del Carnevale passato e presente. A dare il calcio d’inizio della prima sfida sono state Giovanna Bonfante e Melissa Bertaina, rispettivamente Bela Tolera 2019 e 2020. Il Torneo Carnevalone è arricchito dalle sfide che vedono protagonisti anche i Pulcini Misti. Le prime a scendere in campo sono state le squadre del girone A. Montanaro Giallo e Sisport hanno avuto la meglio rispettivamente su La Chivasso Bianco e Alicese Orizzonti al termine di due partite estremamente combattute. Domani, mercoledì 5, si replica con la seconda serata di gare. Per quello che riguarda l’Under 14 si sfidano Vanchiglia, Mappanese e Ivrea Banchette. Per i Pulcini Misti in campo La Chivasso Rosso, Montanaro Giallo, Real Orione Vallette e Busignetto Verolengo.

