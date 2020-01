Calcio. Prima Categoria. Recuperi. Vittorie preziose per Gassinosanraffele e Pro Palazzolo

Oltre a Colleretto Pedanea-Mathi Lanzese si sono giocati altri recuperi in Prima Categoria. Nel girone C il Gassinosanraffaele ha espugnato nel finale il campo del Fenusma agganciando così il River Leini al terzo posto in classifica. Partita combattuta in quel di Fenis: per mezzora le due squadre si studiano creando pochi pericoli ai portieri. La squadra di Davide Santoro si affida agli inserimenti di Zucco e dalle geometri di Giorgi in mezzo al campo che mettono in difficoltà i valdostani. Il vantaggio arriva al 28: punizione di Saraceno che spiove in area premiando l’inserimento di Perazzolo che incorna indisturbato alle spalle di Pellissier. Il gol galvanizza il Gassinosanraffaele che si impadronisce dalla gara e controlla la flebile reazione dei valdostani che non riescono mai ad impensierire Carrera. Nella ripresa la musica non cambia e gli ospiti provano a chiudere la gara con l’ingresso di un’altra punta, Cotto. La mossa scombussola un po’ la manovra dei collinari e il Fenusma con il passare dei minuti prende campo. A 15’ dalla fine ecco il pareggio con il perentorio stacco aereo di Scalise che anticipa tutti sul primo palo e non lascia scampo a Carrera. Nel finale le due squadre provano a vincere la partita, ma si ritrovano con poche energie e scarse idee. Quando il pareggio sembra ormai cosa fatta ecco che in pieno recupero Mochizuki viene steso in area e si guadagna il rigore che Saraceno realizza con freddezza regalando i tre punti al Gassino. Amara sconfitta per la Mappanese battuta 4-2 dal Grand Paradis. E dire che per la squadra di Alessio Veneziano (che ha fatto esordire dal 1’ Gaetano Alestra, arrivato a dicembre dall’Ardor San Francesco) la partita si era messa sui giusti binari con il doppio vantaggio nei primi 23’ siglato da Demarchi e Bobbio (calcio di rigore). In più i valdostani al 33’ sono rimasti in dieci per il rosso a Risso, ma nel recupero del primo tempo il Grand Paradis ha trovato due reti e ha riequilibrato la contesa. Nella ripresa la Mappanese ha perso smalto e i valdostani ne hanno approfittato per andare a vincere la partita. Nel girone B colpo esterno della Pro Palazzolo che ha vinto 2-1 in casa del Valle Cervo Andorno. Vittoria in rimonta per la squadra di Claudio Fiorentino che sono andati sotto in avvio a causa del gol siglato da Mazzarotto. In avvio di ripresa i neroverdi cambiano marcia e in appena 16’ ribaltano il punteggio con i gol firmati da Marco Petrillo e Accornero. Con questi tre punti la Pro Palazzolo aggancia il Ponderano al quinto posto in classifica a quota 23 punti.

