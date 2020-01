Calcio. Prima Categoria. Maggio: “Ci è mancata la determinazione”. Calabrò: “Bene così, ma potevamo anche vincere”

Al termine di un partita maschia e combattuta Massimo Maggio, allenatore del Colleretto Pedanea, mastica amaro per non essere riuscito a intascare l’intera posta in palio. “Non siamo soddisfatti per il risultato ottenuto e soprattutto della prestazione. La squadra non ha reso come nelle ultime uscite del 2019. Siamo entrati in campo meno determinati rispetto alle sfide con il Gassinosanraffaele e il Valdruento. Abbiamo sbagliato tanto in ogni zona del campo contro un avversario che a livello fisico ha dimostrato di essere ben preparato e che ha lottato su ogni pallone. Nonostante la nostra prestazione non sia stata brillante si poteva e si doveva vincere perché abbiamo concesso al Mathi solamente una ripartenza per un errore nostro e c’è da sottolineare come Peirano non abbia nemmeno dovuto compiere una parata. Nel primo tempo abbiamo creato parecchio e il loro portiere è sicuramente stato il migliore in campo, poi nei secondi 45 minuti siamo calati e non siamo stati all’altezza della situazione”. Decisamente diverso lo stato d’animo di Natalino Calabrò, allenatore del Mathi Lanzese. “Penso che alla lunga il risultato sia giusto. Loro nel primo tempo hanno fatto decisamente meglio di noi e il nostro portiere è stato determinante, mentre nella ripresa non abbiamo concesso nulla e ci siamo mangiati alcune ripartenze con con un pizzico di fortuna e cattiveria in più ci potevano anche regalare i tre punti. Sono contento della prestazione dei ragazzi che stanno lottando tutte le domeniche e non si sono mai fatti mettere sotto da nessuno dal punto di vista del gioco. Non sarà facile raggiungere la salvezza, ma abbiamo tutte le possibilità per riuscirci e ci proveremo fino alla fine”.

