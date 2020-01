Calcio. Prima Categoria. La Vischese si gioca il primato a Casale

Anche il torneo di Prima Categoria ripartirà l’11 gennaio. Nel girone B il match di spicco è la sfida al vertice che vedrà La Vischese andare a giocare nella tana dello Stay O Party Casale: entrambe sono in vetta a quota 30 e la squadra allenata da Stefano Sasso è chiamata all’impresa contro la grande favorita per il successo finale del torneo. La terza capolista, la Chiavazzese, proverà ad approfittare dello scontro diretto affrontando in trasferta l’Azeglio. Match che vale punti playoff per la Strambinese che ospita lo Junior Pontestura, mentre la Pro Palazzolo ha sulla carta un match agevole contro il pericolante Pro Roasio. La Chivasso punta ad uscire dalla zona playoff nel match interno con il Ceversama Biella, quarta forza del torneo. Nel girone C lo schiacciasassi Valdruento (già campione d’inverno da parecchie giornate) chiuderà l’andata ospitando il Fenusma, penultima forza del torneo: l’occasione per aumentare il bottino appare ghiotta. Il match-clou di giornata è quello tra Gassinosanraffaele e River Leini, appaiate al terzo posto in classifica a -1 dal Quart, impegnato nel non semplice derby valdostano con il Grand Paradis. Il Colleretto Pedanea cercherà di riprendersi i punti lasciati per strada con il Mathi Lanzese sul difficile campo della Bosconerese, mentre gli orange ospitano il Locana per un delicato scontro salvezza. In cerca di riscatto anche la Mappanese che ospita il fanalino di coda San Maurizio Canavese. Match importante in chiave salvezza anche quello che vedrà il Montanaro ospitare il Saint Vincente Chatillon. A chiudere il programma c’è il derby tra Cafasse Balangero e Corio.

