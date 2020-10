CALCIO. PRIMA CATEGORIA. Il San Maurizio resta in vetta da solo

Con un tennistico 6-3 rifilato alla Bosconerese, il San Maurizio si prende la vetta della classifica. I blues hanno vinto in rimonta: in avvio parte forte la Bosconerese che con la doppietta di Chiaroni si porta sul doppio vantaggio. Il San Maurizio si aggrappa a Luigi [...]



