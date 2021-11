Il Montanaro fa bum-bum e il Gassino SR esce dall’Italo Giavarini con le ossa rotte e senza più il primato in classifica. La vetta ora è esclusiva dei gialloblu. Gli episodi hanno premiato la tenacia dell’undici di Jimmy Morisi e condannato la squadra allenata da Luca Filograno che ha potuto contare su un Genzano a mezzo servizio e ha sprecato un calcio di rigore che avrebbe potuto cambiare le carte in tavola. Come da pronostico il match si gioca su buoni ritmi, ma di emozioni se ne vivono davvero poche. La [...]



