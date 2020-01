CALCIO. Prima Categoria. Girone C. Massimo Bollone può sorridere: “Una vittoria che ripaga gli sforzi”

A fine gara sul volto di Massimo Bollone si legge tutta la soddisfazione per il successo del suo Locana che intasca tre punti pesantissimi nella corsa alla salvezza. “Fino ad oggi i risultati non ci ripagavano per tutto il lavoro che facciamo sul campo in settimana. Da parte della società e dei giocatori ho trovato la massima disponibilità e non raccogliere dei punti nonostante gli impegni e il sacrificio alla fine pesa. Vogliamo arrivare a conquistare la salvezza passando anche attraverso un gioco armonioso e di livello superiore a quello impostato lo scorso anno in Seconda Categoria. Dal punto di vista atletico stiamo bene, mentre c’è da lavorare dal punto tattico, ma la squadra è decisamente vivo”. L’esultanza dei lupi a fine gara la dice lunga sull’importanza della posta in palio del match di Bosconero. “Sono tre punti fondamentali per la nostra classifica – continua Bollone – e oltretutto ottenuti sul campo di una diretta concorrente, ma sono importantissimi anche perché venivamo da tre risultati negativi. Domenica prossima avremo un altro scontro delicato e che mette in palio punti pesanti contro il Fenusma e poi speriamo di poter infilare un filotto di risultati positivi che ci possa risollevare in classifica e approcciare le partite in maniera diversa”.Volti scuri e non potrebbe essere altrimenti in casa Bosconerese. Per i gialloblu è arrivata la quarta sconfitta consecutiva. A parlare è lo storico dirigente Roberto Strippoli. “Se non fai gol le partite non le puoi vincere. Con il Locana era una gara fondamentale e l’abbiamo persa in malo modo. Stiamo vivendo un momento delicato e speriamo di poterci risollevare al più presto altrimenti la situazione rischia di diventare ancora più difficile di quella che è già”.

