Il Valdruento non sbaglia al cospetto del Corio e con un classico 2-0 mette in tasca altri tre punti. L’undici allenato da Michele Bonafede piega un avversario ospite con una prestazione convincente. La capolista sblocca la contesa al 7’ con Piras che trova la deviazione aerea vincente sul piazzato di Giuliani. Il Corio non demorde e tiene botta sfiorando il pareggio poco prima del riposo con una sassata di Comentale respinta prontamente da Losacco. Nella ripresa il Valdruento prova ad addormentare la partita, ma il Corio è sempre pungente in fase offensiva e un colpo di testa di Soloperto chiama ancora alla parata Losacco. Piras sfiora la doppietta imbattendosi in un attento Lubello, ma nel finale D’Agostino lanciato nello spazio raddoppia con un morbido pallonetto.

Continua la marcia del Colleretto Pedanea che supera il Grand Paradis al termine di una partita rocambolesca. Nel primo tempo Zenerino si divora un gol colossale a tu per tu con il portiere e Peirano salva due volte i suoi. In avvio di ripresa altro miracolo di Peirano, poi Alfano sblocca la gara con un delizioso pallonetto. A 15’ dalla fine pareggia il Grand Pradis con una prepotente incornata di Gullone. Finale rovente con il nuovo vantaggio del Colleretto firmato Zardini (inserimento vincente su piazzato di Tonello), poi dopo il rosso ad Alfano chiude i conti Sabolo al termine di un’azione rocambolesca. Viaggia a mille il Mathi Lanzese che vince di misura (1-0) il derby con il San Maurizio e aggancia il Corio al quarto posto in classifica. Basta un guizzo di Di Paola allo scoccare all’ora di gioco a regala agli orange la sesta vittoria consecutiva. I blues invece restano mestamente in fondo alla classifica.

Vittoria fondamentale per il Gassinosanraffaele che supera 3-2 il Cafasse Balangero. Al vantaggio ospite con Boscolo, risponde la doppietta di Gazzera per i gialloverdi. Nella ripresa Delfino mette in ghiaccio i e punti per la truppa di Davide Santoro. Solo per le statistiche il centro di Piretta nel finale. Terza vittoria di fila per la Bosconerese che espugnando il campo di Quart per 2-0 rifila una bella spallata alle rivali per la salvezza. Decisiva un’autorete di Rao nel primo tempo. Nella ripresa chiude i conti Luciani. Punti pesantissimi per la Mappanese che batte (2-0) e inguaia il Montanaro. I centri di Poleo e Aniello fanno risollevare la squadra di Alessio Veneziano che staccano la zona playout di tre lunghezze. Il Locana perde lo scontro salvezza con il Saint Vincent Chatillon e vede allontanarsi la salvezza.

