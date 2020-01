CALCIO. Prima Categoria. Girone B. La Chivasso: si è dimesso il tecnico Francesco Parisi

Scossone in casa La Chivasso. Dopo la sconfitta interna con il Ponderano l’allenatore della prima squadra Francesco Parisi ha rassegnato le proprie dimissioni. I rumors sulla traballante posizione dell’ex tecnico del Real Leini si erano fatti via via più insistenti già dopo la battuta d’arresto nella prima uscita del 2020 patita contro il Ceversama Biella. La situazione di classifica dei biancorossi è alquanto deficitaria: piena zona playout e salvezza diretta a -3. Alle porte c’è la sfida sul campo del fanalino Virtus Vercelli che sembra ormai destinato alla retrocessione con appena 3 punti conquistati. Al momento non si conosce ancora il nome del sostituto di Parisi: la soluzione interna appare quella più probabile e tutti gli indizi portano a Marco Gastaldo, attuale tecnico del settore giovanile, che ha già guidato la prima squadra biancorossa nella stagione 2010/2011.

