La grande delusione di questa stagione si chiama La Chivasso. I biancorossi, erano reduci dall’amara retrocessione dalla Promozione nell’anno del “centenario” e si sono presentati al via del torneo di Prima Categoria con la voglia di guadagnarsi almeno un posto nei playoff. Invece tra i problemi societari e lo scarso tasso tecnico della squadra la situazione di classifica è precipitata e adesso la truppa di Marco Gastaldo (subentrato in panchina a Francesco Parisi nel mese di gennaio) si ritrova a -6 punti dalla salvezza. Per il futuro del La Chivasso saranno fondamentali le prossime tre partite contro Valdilana Biogliese, Valle Cervo Andorno e Azeglio, tre dirette avversarie per risollevarsi dalla bagarre dei playout.

Di tutt’altra pasta il campionato che stanno disputando La Vischese e Strambinese. Gli azulgrana, neo promossi, dopo un giro di andata che li ho portati a giocarsi il titolo di campioni d’inverno, hanno rallentato la marcia anche a causa dell’assenza forzate per infortunio di bomber Riccardo Mendo e di altre pedine fondamentali. Ma l’undici di Stefano Sasso può ancora dire la propria in chiave playoff. Stessa musica anche per gli azzurri di Giorgio Pallante che, con la salvezza praticamente già in tasca, può giocare in scioltezza e magari inserirsi nei piani alti della classifica. Stagione positiva anche per la Pro Palazzolo che naviga a -2 dalla zona playoff. La mancanza di continuità, dovuta anche a una rosa estremamente giovane, ha fin qui rallentato l’Orizzonti United. I ragazzi di Roberto Manzo hanno dimostrato di avere ottime potenzialità, ma per ambire a qualcosa di più di una salvezza tranquilla dovranno aumentare ritmo e concentrazione nell’ultimo terzo di campionato. Vive un’annata tribolata l’Azeglio che nelle ultime gare è scivolato nuovamente in zona playout. Gli azegliesi sono apparsi in calo più mentale che fisico e serva una sferzata per non cadere nel baratro.

