CALCIO. Prima Categoria. Girone B. La Chivasso in cerca del riscatto a Vercelli

Nella seconda giornata del girone di ritorno gli occhi saranno inevitabilmente puntati a Vercelli dove La Chivasso andrà a caccia del riscatto dopo due sconfitte consecutive. Il primo “esame” che attende il nuovo tecnico biancorosso Marco Gastaldo sulla carta si presenta agevole: i biancorossi giocheranno nella tana della Virtus, fanalino di coda della classifica che in 16 giornate ha racimolato solamente 3 punti e sembra già essere destinata alla retrocessione in Seconda. Match da battaglia per La Vischese che si gioca il terzo posto allo “Stefano Acotto” con il Ceversama Biella. Umeroski e compagni sbarcano a Vische forti di tre vittorie consecutive e desiderosi di attuare il sorpasso sulla truppa di Stefano Sasso che nel 2020 non ha ancora potuto usufruire dei gol di bomber Mendo, ai box per una brutta distorsione alla caviglia rimediata nell’ultimo match del 2019. L’Orizzonti United si gioca una buona fetta di speranze playoff nella sfida casalinga contro una sempre ostica Pro Palazzolo.Trasferta non semplice per la Strambinese di Giorgio Pallante sul campo del Ponderano che al momento occupa l’ultima posizione buona per prendere parte alla post season promozione. Sarà anche una bella sfida tra bomber: Jacopo Marazzato da una parte e Matteo Vicario dall’altra. L’Azeglio vuol dare continuità al successo ottenuto con il Valle Cervo Andorno andando a caccia dell’intera posta in palio sul campo di una Pro Roasio assetata di punti per migliorare una classifica alquanto deficitaria. A completare il quadro della diciassettesima giornata ci sono Chiavazzese-Torri Biellesi, Junior Pontestura-Valdilana Biogliese e Valle Cervo Andorno-Stay O Party Casale.

