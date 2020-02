La Chivasso torna a muovere la classifica fermando sul pareggio (1-1) la neo capolista Chiavazzese. La vittoria all’Ettore Pastore manca però da oltre cinque mesi. Buona la prestazione dei biancorossi che rimangono a metà del guado: a -6 dalla salvezza diretta e a +6 sull’ultimo posto in classifica. Una situazione non certo semplice. Contro una Chiavazzese in formazione rimaneggiata la squadra di Marco Gastaldo ha giocato una prima mezzora dirompente creando parecchie occasioni e sbloccando la contesa grazie a Di Marco che in acrobazia supera il portiere. La Chivasso preme, ma alla prima disattenzione i biellesi trovano il pareggio: filtrante di Tiani per Torta che prende d’infilata la difesa e supera Scardino leggermente fuori dai pali. Nella ripresa sono gli ospiti a fare la partita, ma non trovano la via della rete e nel finale i biancorossi sfiorano il colpaccio in contropiede. La nota positiva è il ritorno in campo di Davide Ignazzi dopo tre mesi di stop.

Domenica prossima La Vischese torna dalla trasferta sul campo del Valle Cervo Andorno con un punto (2-2) che lascia tanto amaro in bocca. Gli azulgrana infatti si sono visti raggiungere dai biellesi in zona Cesarini. Non basta all’undici di Stefano Sasso la doppietta del rientrante Maccioni perchè i gol di Marazzato e Toniolo rimontano due volte. Adesso per i playoff la situazione si fa ingarbugliata: i vischesi si sono fatti agganciare dalla Strambinese.

Pirotecnico pareggio per l’Orizzonti United, 3-3 con il Torri Biellesi. Roberto Manzo è furioso con i suoi che avanti 3-1 all’intervallo si sono fatti rimontare nella ripresa. Lami porta i suoi in vantaggio, ma gli ospiti impattano poco dopo la mezzora con Didioni. Nel finale di primo tempo i gol di Memaj e Firrarello (calcio di rigore) sembrano indirizzare la contesa in favore dei rossoblu, ma nella ripresa il Torri Biellesi approfitta del calo mentale dei locali e con Gusu e Didioni raddrizza la contesa. Cade in casa la Pro Palazzolo, superata 2-1 dalla Valdilana Biogliese. La doppietta di bomber Friddini nella prima frazione di gioco indirizza la gara in favore dei biellesi. Nel secondo tempo non basta il guizzo di Accornero per rimettere in piedi il match.

