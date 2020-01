Calcio. Prima Categoria. Girone B. Domenica amara: solo sconfitte

L’ultima giornata del girone di andata regala solo sconfitte. Battuta d’arresto casalinga per la Strambinese che cede 1-2 al cospetto dello Junior Pontestura. Gli alessandrini puniscono gli azzurri con una doppietta di Vergnasco; il gol di Vicario arriva troppo tardi per poter riaprire la contesa. Perde anche l’Azeglio, superato 1-0 dalla capo classifica Chiavazzese. A decidere il match è stato Sekka in avvio di ripresa. Sconfitta casalinga per la Pro Palazzolo che a sorpresa alza bandiera bianca contro la Pro Roasio (2-3). I neroverdi pagano un primo tempo non brillante che li vede andare a riposo sotto di due reti. Entrambe le squadre si ritrovano in dieci prima dell’intervallo. Nella ripresa la Pro cambia marcia e in meno di 20’ riequilibra la contesa con i centri di Marco Petrillo e Asprella. Il rosso ad Accornero complica il finale di gara e in pieno recupero la Pro Roasio realizza beffa l’undici di mister Fiorentino. Con il medesimo punteggio l’Orizzonti United torna senza punti dalla trasferta di Ponderano. Partenza negativa per la squadra di Roberto Manzo che va sotto al 4’ per una sfortunata autorete di Mangone su azione d’angolo. I padroni di casa continuano ad attaccare e al 14’ raddoppiano con Marazzato che sfrutta un buco difensivo e davanti al portiere non sbaglia. Nel momento difficile però l’Orizzonti reagisce e con una bella conclusione di Memaj dal limite accorcia le distanze. Nella ripresa gli ospiti attaccano, ma senza incidere e il Ponderano cala il tris con un penalty trasformato da Marazzato. Il colpo di testa di Lacaj serve solo a rendere meno amaro il ko.

