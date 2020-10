CALCIO. PRIMA CATEGORIA. Gassino SR e Colleretto di forza

E’ il Gassinosanraffaele a salutare l’arrivo del nuovo lockdown calcistico davanti a tutti. I collinari vincono l’anticipo con il Quart per 1-0 (decisivo il guizzo dell’argentino Mensa nella prima frazione di gioco) e salgono a quota 11. C’è ancora da lavorare per la squadra allenata da [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti