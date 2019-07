CALCIO. Offerta United per Milinkovic, Marcano al Porto

Il calciomercato si prepara a vivere la fase decisiva. E’ tempo di chiudere le trattative avviate e di delineare gli organici, prima che la stagione cominci a prendere quota. Si intensifica la pressione del Napoli su James RODRIGUEZ. La stella della Nazionale colombiana, di proprietà del Real Madrid, è il grande sogno di Carlo Ancelotti e le due società stanno trattando ormai da settimane. Si raffredda, invece, la pista che poteva e doveva portare a Mauro ICARDI, dal momento che De Laurentiis ha chiarito che il centravanti “non rientra nelle necessità” della squadra. Il Manchester United ha individuato in Sergej MILINKOVIC il sostituto perfetto nel caso dovesse perdere Paul POGBA, tentato da Juventus e Real Madrid, nonostante la chiusura del tecnico Solskjaer sulla partenza del francese. La Lazio ha promesso al serbo la cessione e, secondo l’edizione inglese di Sky Sport, lo United sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra di 80 milioni di euro. Non sono ancora i 100 chiesti da Lotito, ma la distanza tra domanda e offerta si è ridotta. Milan e Fiorentina continuano a trattare per Jordan VERETOUT. I viola per il momento non arretrano dalla richiesta di 25 milioni senza contropartite tecniche, mentre i rossoneri sono arrivati a offrire 15 milioni, più il cartellino di Lucas BIGLIA. Più vicino l’arrivo a Milano di Ismael BENNACER dall’Empoli, ma bisogna limare le richieste economiche del giocatore. L’Inter insiste per l’attaccante belga Romelu LUKAKU e Piero Ausilio, ds nerazzurro, è a Londra per porre le basi per iniziare la trattativa con il Manchester United, mentre è ai dettagli col Cagliari per portare a Milano Niccolò BARELLA. Per la linea d’attacco, l’Inter continua a seguire anche Edin DZEKO. Il giocatore è deciso a cambiare aria e lo ha comunicato alla Roma. Quest’ultima sta valutando l’ultima offerta, arrivata a 12 milioni. Era partita da 20, ma il club giallorosso deve fare i conti con il contratto del bosniaco, in scadenza tra 12 mesi. Chi ha già lasciato la Roma, per tornare al Porto: è Ivan MARCANO. Il club lusitano ha annunciato l’ingaggio del difensore spagnolo. Marcano saluta a titolo definitivo e ha firmato coi ‘Dragoes’ un contratto quadriennale, fino al 2023. E’ fatta per il trasferimento di Yann KARAMOH dall’Inter al Parma. L’attaccante francese passerà in gialloblù a titolo definitivo, con la società nerazzurra che manterrà il 50% sull’eventuale futura rivendita del giocatore. Sono in programma sabato mattina le visite mediche del difensore colombiano Jeison MURILLO, neoacquisto della Sampdoria. Arriva dal Valencia per 2 milioni in prestito e obbligo di riscatto fissato a 12: un’operazione da 15 milioni compresi i bonus per il 27enne che ritorna in Italia dove aveva militato dal 2015 al 2017 con la maglia dell’Inter.

Commenti