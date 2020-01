CALCIO. Nuovi incarichi per Ambrosini e Virardi

L’Asd Venaria Reale comunica ufficialmente che nella stagione 2020/21 gli incarichi di Responsabile tecnico del Settore Giovanile e Responsabile tecnico della Scuola Calcio Élite saranno ricoperti rispettivamente da Stefano Ambrosini e Roberto Virardi. Il presidente Domenico Mallardo, da sempre forte sostenitore della meritocrazia e della valorizzazione delle risorse interne, ha voluto premiare i due tecnici che da anni si sono distinti per la qualità e professionalità nelle fila verdearancio. Stefano Ambrosini proseguirà fino a fine stagione alla guida dell’Under 17, poi si cimenterà nella nuova esperienza seguendo le categorie Esordienti, l’Under 14, Under 15 e Under 16. La prima squadra, l’Under 19 e l’Under 17 resteranno invece sotto la direzione del ds Davide Airaudi. Roberto Virardi lotterà per la salvezza con la sua Under 14 fino al termine del campionato e poi, dopo tanti anni di lavoro e successi in panchina, metterà la sua grande esperienza al servizio della Scuola Calcio Élite, più precisamente al seguito delle annate Esordienti Fb, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici. Succederà a Roberto Mercadante che andrà a ricoprire altri ruoli in società e al quale va un grande ringraziamento per il lavoro svolto in questa stagione.

