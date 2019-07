CALCIO. Mercato: United fa sul serio per Milinkovic, Roma su Suso

JAMES RODRIGUEZ si allontana dal Napoli. E probabilmente anche dall’Atletico Madrid, perché il grave infortunio ad Asensio, che rischia di compromettere tutta la stagione del talento maiorchino, cambia i piani di mercato del Real Madrid. Stabilito che BALE partirà comunque, potrebbe invece rimanere alla ‘Casa Blanca’ il colombiano che Ancelotti vorrebbe alla sua corte: Zidane avrebbe già chiesto di ‘congelare’ ogni trattativa, così come quella per CEBALLOS all’Arsenal. Il Napoli potrebbe ‘consolarsi’ con ICARDI, perché De Laurentiis sarebbe pronto ad offrire 50 milioni più bonus all’Inter. A Barcellona si parla sempre di NEYMAR: è clinicamente guarito ed è partito con il Psg per la Cina, ma continua a spingere per la cessione. Il vero problema è che non ci sono acquirenti, visto che il club blaugrana non intende assecondare le richieste dei francesi (COUTINHO, RAKITIC e 80 milioni), che hanno chiesto alla Juve la quotazione di DYBALA. La richiesta di 110 milioni ha fatto cadere il discorso. In casa Milan è sfumato ANDRE’ SILVA al Monaco, ma si ritiene che CORREA dell’Atletico arriverà ugualmente. Intanto il Wolverhampton avrebbe messo sul piatto 18 milioni di euro, più bonus, per arrivare a CUTRONE. La dirigenza rossonera si è mossa anche per chiedere il prestito di TODIBO al Barcellona. Con la Roma si parla per SUSO, per individuare la giusta contropartita tecnica, che potrebbe essere NZONZI: il francese però rifiuta ogni ipotesi che preveda il prestito e in caso dia ddio pretende di essere ceduto a titolo definitivo. Sempre a proposito di Roma, non si sblocca la trattativa per HIGUAIN, e il d.s. Petrachi ha individuato in BEN YADDER del Siviglia l’alternativa. Per il portiere OLSEN c’è l’interessamento del Benfica dopo che PERIN (ora può andare all’Aston Villa) è stato rispedito alla Juve. Il Manchester United ha deciso di fare sul serio per MILINKOVIC SAVIC e all’agente del calciatore, Kezman, ha recapitato una proposta da 8o milioni di euro, più eventuali bonus, che ora il procuratore sottoporrà ai vertici societari laziali. Intanto c’è un discorso fra Sassuolo e Genoa per RUSSO, portiere che diventerà neroverde, mentre CASSATA finirà in Liguria. La Fiorentina ha chiesto RAFINHA al Barcellona e non ha ancora accantonato l’idea BALOTELLI. La Sampdoria ha detto ancora no al Verona per VERRE. Agli scaligeri piace anche il brasiliano EVERALDO, bomber della Chapecoense.

