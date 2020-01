CALCIO. Mercato: ok allo scambio tra Politano e Spinazzola

Lo scambio tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola, il primo alla Roma e il secondo all’Inter, è cosa fatta e l’ufficialità adesso permetterà ai due club – tra i più attivi sul mercato – di definire altre operazioni in entrata. Non a caso oggi il ds nerazzurro Ausilio è volato a Londra per cercare di chiudere l’operazione Eriksen, il danese in scadenza di contratto a giugno ma che Antonio Conte vorrebbe subito: 10 mln la prima offerta dei milanesi, per ora respinta dagli Spurs che ne chiedono il doppio. La squadra di Josè Mourinho si è però intanto cautelata acquistando Gedson Fernandes, il classe ’99 del Benfica che ricopre lo stesso ruolo di Eriksen. Il portoghese arriva in prestito per 18 mesi con un’opzione di riscatto a 50 milioni. Al di là di come andrà la trattativa per il danese, Ausilio a Londra cercherà anche di chiudere il cerchio per Olivier Giraud: al Chelsea andranno 6,5 milioni. In uscita Matias Vecino sul quale è piombato l’Everton di Ancelotti, ma a cui sono interessate anche Tottenham, Milan e Lazio. La Roma invece andrà a caccia del sostituto di Spinazzola: i croati Barisic (Rangers) e Anocic (Cibalia) sono i nomi sul taccuino del ds Petrachi che cerca anche un centrocampista di prospettiva da regalare a Fonseca (Villar, Vital, Almendra) e un difensore (Ibanez sul quale però è per ora favorito il Bologna). Steven Nzonzi, di rientro dal prestito al Galatasaray, dovrebbe invece traslocare in premier: ancora l’Everton e l’Aston Villa i club interessati al francese. La Fiorentina dopo la promozione ai quarti di Coppa Italia a cui ha contribuito anche il neo acquisto Cutrone cerca un centrocampista (Duncan e Meite’ i nomi seguiti), ha definito il trasferimento di Pedro al Flamengo (prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 15 milioni) ma guarda già avanti: radiomercato ad esempio avvicina ai viola Amrabat, il marocchino di cittadinanza olandese del Verona e grande sorpresa di inizio stagione su quale ci sono anche Inter e Napoli. E poi anche Suso il Milan ha proposto alla Roma per essere scambiato con Under, ricevendo però il no giallorosso. Più facile per lo spagnolo un ritorno in patria, con Getafe, Valencia e Siviglia interessate, oppure in Bundesliga con il Lipsia. La Juventus pensa a Manuel Neuer come sostituto di Szczęsny, ha scritto oggi France Football, ventilando l’ipotesi che il tedesco possa lasciare il Bayern Monaco che ha già preso per la prossima stagione dallo Schalke 04, Alexander Nübel. Lobotka è ufficialmente un giocatore del Napoli che potrebbe lasciare partire Llorente (c’e’ il Tottenham). Tra Milan e Psv nuovo incontro per Rodriguez sul quale però c’è anche da registrare il rilancio del Fenerbahce, mentre KESSIE’, stando al Sun, è finito nel mirino dell’Arsenal; il Bologna ha presentato il suo nuovo acquisto, l’argentino Nicolas dominguez, il Cagliari insiste col Genoaper Pinamonti: Castro la parziale contropartita per Davide Nicola. Il Sassuolo ha ceduto Mazzitelli all’ Entella.

Commenti