CALCIO. Mercato: Napoli su Lobotka, Perin e Destro al Genoa

L’affare IBRAHIMOVIC si chiude nel giorno in cui il calciomercato invernale alza il sipario. Il Milan riabbraccia lo svedese e la sua voglia d’Europa riprendono quota come per miracolo; tuttavia le altre squadre non restano a guardare. Un esempio? Il Genoa. La società di Enrico Preziosi chiude due affari [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti