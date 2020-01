CALCIO. Mercato, Inter su Eriksen, Milan cerca acquirenti per Suso

Ancora Inter alla ribalta del calciomercato. Oggi Christian ERIKSEN non è sceso in campo dall’inizio nel match che il Tottenham ha pareggiato 0-0 contro il Watford, entrando al 28′ st al posto di Dele Alli. Tutto ciò dopo che, alla vigilia, Mourinho aveva detto che avrebbe schierato il danese. E’ quindi un chiaro segnale che la trattativa che farà arrivare il talento ex Ajax nella Milano nerazzurra è ben incamminata. Gli Spurs dovrebbero ricevere 15 milioni di euro, e Conte un giocatore sul quale punta molto. Intanto, rientrando POLITANO alla base, è stata messa in stand by la trattativa per GIROUD, che però non attenderà molto e a giorni potrebbe quindi optare per la soluzione Lione. Se invece il francese arriverà, ESPOSITO dovrebbe essere prestato alla Spal. Con il Newcastle è stato raggiunto un accordo per la cessione in prestito di LAZARO (ma ai Magpies potrebbe andare anche VECINO), e a quel punto la dirigenza nerazzurra stringerà i tempi per arrivare a MOSES, altro giocatore che piace a Conte. Intanto dalla Germania, dove gioca nel Friburgo, si è offerto GRIFO, azzurro di Mancini. Al Milan, che cerca acquirenti per SUSO (lo aveva chiesto la Roma, ma solo in prestito) e PAQUETA’, piace molto DANI OLMO della Dinamo Zagabria, per il quale c’è però la concorrenza di club di Premier e Liga: in realtà l’affare con i rossoneri sembrava fatto, ma tutto si è bloccato perché i rappresentanti del giocatore hanno chiesto 7,5 milioni di commissioni. A Roma il tecnico dei giallorossi chiede a gran voce rinforzi, leggi esterni d’attacco, e prende consistenza la pista SHAQIRI, in uscita dal Liverpool dopo l’arrivo del giapponese Minamino. L’alternativa è JANUZAJ, ex ragazzo prodigio del Manchester United che ora ‘sbarca il lunario’ alla Real Sociedad. La dirigenza di Trigoria sta mettendo a punto i dettagli per l’acquisto di IBANEZ, mentre in uscita c’è sempre JUAN JESUS. BORNA SOSA, cercato per la fascia sinistra, ha fatto sapere che sta bene allo Stoccarda, nella serie B tedesca. Per la prossima estate è stato bloccato il brasiliano TIQUINHO SOARES, attaccante del Porto. Nuovo contatto con il Fluminense per il gioiello 18enne MARCOS PAULO, tesserabile come comunitario in quanto ha passaporto portoghese. Un altro obiettivo per giugno è BOGA del Sassuolo, dove potrebbe arrivare RICCARDI, mentre per FRATTESI, ora all’Empoli ma ceduto ai neroverdi, è possibile che la Roma eserciti il diritto di ‘recompra’. A Bologna prende corpo l’ipotesi di un rientro in Italia di NAGATOMO, mentre la Sampdoria, che fa sapere di non essere interesata al ritorno di DEFREL, sta stringendo i tempi per TONELLI, che lascerà Napoli. In Sopagna continuano a scrivere che Juventus e Barcellona stanno discutendo del possibile scambio tra BERNARDESCHI e RAKITIC, ma per ora non c’è alcun tipo di conferma. Piccolo ‘giallo’ DJIDJI al Torino: oggi il difensore ivoriano ha giocato nel Torino anti Sassuolo, ma a Lecce lo danno ormai per preso. I prossimi gjorni risolveranno il rebus.

