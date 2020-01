CALCIO. Mazzarri (Torino): “La contestazione non c’entra nulla col calcio”

La vittoria contro il Bologna, la terza in una settimana tra campionato e Coppa Italia, non restituisce il sorriso a Walter Mazzarri. “Quello ce l’abbiamo dentro, abbiamo fatto un patto tra di noi e i ragazzi ce la stanno mettendo tutta. Nonostante le difficoltà, la classifica ci dà ragione”, dice il tecnico granata a proposito della contestazione dei tifosi che, anche oggi, non lo ha risparmiato. “La contestazione non c’entra nulla col calcio, ci sono altri meccanismi sotto”, sostiene senza voler aggiungere altro. Resta la soddisfazione per il risultato: “Complimenti al Bologna, una signora squadra, ma noi ci siamo messi in difficoltà da soli. Abbiamo perso tante palle, ma l’abbiamo vinta con un pizzico di fortuna”. I granata concludono il girone d’andata con 27 punti, meglio dello scorso anno, a due sole lunghezze dal Cagliari sesto. “Sono contento, questi punti valgono più dello scorso anno, perché le squadre sono migliorate e giocano tutte a mille”. Del contratto, in scadenza a giugno e fino a qualche mese fa a un passo dal rinnovo, non parla Mazzarri: “Il mio futuro è il Sassuolo – dice – e visto che giochiamo sabato, domani ci alleniamo. Penso solo a fare il massimo con questa squadra, che ringrazio perché anche oggi ha dimostrato di essere un gruppo”. Unica nota stonata l’atteggiamento di Verdi al momento della sostituzione. “Non c’è da chiarirsi, se un giocatore sbaglia, per rispetto dei compagni sarà multato probabilmente. Non è la prima volta, deve allenarsi e se meriterà giocherà; se dovrò sostituirlo lo farò, come succede per tutti”. Si deve accontentare della prestazione il Bologna. “Avevamo l’occasione giusta, una occasione più unica che rara anche per quanto avevamo prodotto, come dice mister Mihajlovic – commenta a fine partita il collaboratore del tecnico felsineo, Emilio Di Leo – Dobbiamo prendercela con noi stessi e basta perché è una sconfitta dolorosa, potevamo rilanciarci in classifica…”.

