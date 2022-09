La prima giornata del girone Arancio della SuperLeague ACSI C11 2022/2023 ha subito regalato grandi emozioni. I campioni in carica della Kanavesana 19 iniziano subito con il piglio giusto andando a vincere per 3-2 in casa di un coriaceo Real Amis 2020. I reali vanno a segno con Mironi e Ricci, ma nulla possono al cospetto della doppietta del solito Larhissi e del centro di Mangano. I Blues calano il poker (4-1) contro il Bellavista grazie alla reti di Benou Kaiss, Ferraro, Fiore e Sorlet. Il Bellavista ha salvato l’onore con Valenzano. Il Dieci10 Torrazza vince di misura (1-0) su La Speciale Canottieri: decisivo il guizzo di Sagliocca. Poker anche per il Real Ivrea 2009 che stende 4-2 l’HDemia F.B.: per i reali vanno a segno Colaiocco, Cupane, Gatta e Tursi che rendono vana la doppietta di Raji. Vittoria all’inglese (2-0) per il Pavone sul Vistrorio Red: Orsini e Silvi i due marcatori. Finisce 1-1 tra Biella (gol di Callegari) e GS Spolina 1968 (a referto Giacchetto). Turno di riposo per il Piverone. In settimana ha preso il via il girone Blu che vede ai nastri di partenza Frossini (San Colombano), Oratorio Leinì, Real Chivasso, G.S.D Mezzese 1970, Montalenghe Calcio, PL Baldissero, Rivara Calcio, Rivarolese, Cuceglio, Foglizzese , Valperga17 e Verolengo.