CALCIO. La stagione dei dilettanti è defintivamente conclusa

Dopo settimane a “bagnomaria” è arrivata la tanto sospirata decisione sui campionati di calcio. Il Consiglio Federale della Federcalcio, che si è riunito oggi alle 12, ha stabilito che la stagione agonistica 2019/20 per quanto attiene ai campionati dilettantistici (dalla serie D in giu) è da ritenersi definitivamente conclusa. Ripartiranno invece per i campionati di serie B e C. Da questo momento prenderanno il via i ragionamenti per quel che concerne i meccanismi di promozione e retrocessione.

