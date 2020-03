CALCIO. La Juve prova Allianz vuoto nella sfida scudetto

La Juve prova Allianz vuoto nella sfida scudetto. Le mancherà il ‘dodicesimo uomo’, per la prima volta nella storia dell’Allianz Stadium, fatta di una collezione infinita di successi bianconeri e appena 5 sconfitte (in 9 anni), nella partita di campionato più importante dell’anno. Per la Juventus il debutto nel periodo del calcio a porte chiuse comincia proprio contro l’odiata Inter, avversaria (con la Lazio) nella volata per lo scudetto e nei lunghi strascichi di ‘Calciopoli’.

Il disappunto tra i tifosi, sul web, è palpabile – c’è chi ha chiesto di diffondere i cori attraverso gli alto parlanti – mentre la squadra di Sarri, per prepararsi allo scenario con le tribune deserte di domani sera, ha spostato il suo allenamento di rifinitura della vigilia dalla ‘Continassa’ all’Allianz Stadium. Probabilmente più di un tifoso bianconero domani sarà all’esterno dell’Allianz Stadium ad aspettare l’arrivo dei pullman delle due squadre. Poi tutti davanti alla tv. La Juventus torna a giocare all’Allianz Stadium tre settimane dopo il successo sul Brescia nella quale c’era stato il rientro dopo il lungo stop forzato di Chiellini e il capitano bianconero domani dovrebbe essere al suo posto, al fianco di Bonucci al centro della difesa. Negli ultimi due allenamenti Chiellini è stato sempre al lavoro con il gruppo, dimostrando di avere superato l’affaticamento all’adduttore che ne aveva messo in forse la presenza nella semifinale di Coppa Italia con il Milan, in programma il 4 marzo e poi rinviata per l’emergenza Coronavirus. Per qualche giorno Chiellini ha seguito un programma differenziato. Se avrà qualche dubbio per la presenza in una partita così importante, toccherà a de Ligt. Per il resto, tutto sembra chiaro nella testa di Sarri, con Bentancur-Pjanic-Matuidi a centrocampo, Cuadrado esterno destro nell’attacco completato da Cristiano Ronaldo – alla caccia della dodicesima partita consecutiva in serie A con almeno un gol – e Dybala. “Our best it’guaranted’, è l’ultimo messaggio postato da CR7, per confortare i tifosi bianconeri, che sperano di vedere contro l’Inter una squadra ben diversa da quella che, nell’ultima artita giocata, ha perso a Lione l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione. Per la Juventus l’obiettivo è doppio: riprendersi la vetta del campionato, sorpassando la Lazio avanti di due punti, e staccare l’Inter: vincendo la manderebbe a -9 virtuale, in attesa che i nerazzurri recuperino la partita con la Sampdoria.

