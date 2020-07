CALCIO. La Chivasso, alle porte ecco gli Open Day

La Chivasso si prepara a vivere una settimana importante. Sabato 25 luglio l’Ettore Pastore ospiterà l’Open Day del sodalizio biancorosso. Tutti i ragazzi nati dal 2004 al 2016 sono invitati a prendervi parte per conoscere i progetti e i programmi del presidente Marilena Gisoldo e del suo staff. Con il totale rispetto del regolamento AntiCovid il nuovo responsabile dei Primi Calci Luca Moretti e il responsabile della Scuola Calcio Mimmo Caglioti aspettano tutti dalle ore 10 in avanti. In questi giorni continuano ad allenarsi al Pastore le annate rimaste a disposizione dei tecnici biancorossi dopo il caos generato dalle discrepanze societarie.

Oggi, martedì 21, dalle ore 16.45 si alleneranno i nati tra il 2013 e il 2014. Gisoldo e i suoi collaboratori continuano a lavorare alacremente. “Noi ci siamo e vogliamo dimostrare la nostra professionalità ai ragazzi e alle famiglie che ci stanno dando fiducia. Sappiamo che dobbiamo lavorare il doppio degli altri, ma siamo convinti di poter riuscire nel nostro intento. Siamo riusciti a mantenere la categoria 2007 e in questi giorni frenetici punteremo ad allestire più squadre possibili in vista della prossima stagione”.

