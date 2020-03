CALCIO. Juve-Milan, sospesa la semifinale di Coppa

L’ordinanza “contingibile ed urgente” con la quale “si dispone” il differimento della partita di Coppa Italia Juve-Milan è stata firmata questa sera dal prefetto di Torino Claudio Palomba, dopo la riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, al quale hanno partecipato, oltre ai componenti ordinari (sindaca, questore, comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di finanza) anche rappresentanti della Regione Piemonte. Nella riunione in Prefettura sono state esaminate “le risultanze e le valutazioni dell’Unità di crisi istituita dalla Regione Piemonte, su cui ha fatto relazione l’assessore alla Sanità Luigi Icardi, sulla base dell’esigenza di “evitare assembramenti massivi.”. Nell’ambito della riunione, sentiti anche i Ministeri competenti, è stata condivisa l’adozione, da parte del Prefetto, dell’ordinanza contingibile e urgete per il rinvio della partita.

