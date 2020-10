Giornata di esordio per il campionato Juniores Provinciale. Nel girone B Torino partenza con il botto per l’Ardor San Francesco. I giallorossi superano con un netto 3-0 il Settimo: Russo due volte e Guglielmetti puniscono le violette. Successi in goleada per il Fianco Plus (6-0 sul Rebaudengo [...]



