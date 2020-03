Damiano Tommasi chiede lo stop del campionato per l’emergenza coronavirus, e sui social piovono insulti. “Fermare il calcio è l’atto più ultime per il Paese in questo momento. Le squadre da tifare stanno giocando nei nostri ospedali, nei luoghi d’emergenza” aveva scritto il presidente dell’assocalciatori. Ma il suo intervento è stato inondato di offese anche molto pesanti che hanno come comune denominatore il fatto che la gente va a lavorare comunque nonostante i rischi, mentre i giocatori super pagati pretendono di incrociare le braccia. “Sei un pagliaccio… La gente normale sta andando a lavorare..- si legge su twitter – Pagliaccio come pagliacci sono i calciatori che ti seguono. Lo dici solo perché la Lazio è prima, insieme a quel bambinone di Balotelli perché sta retrocedendo”. “Lei merita di essere il primo dei privilegiati ad essere privato del diritto di parola!!vergogna!!”. Questi sono solo alcuni degli attacchi. “Io poveraccio – si legge – devo andare a lavorare, #Balotelli #Tommasi e gli altri miliardari invece devono starsene in piscina col cocktail in mano ad aspettare che finisca l’emergenza”. Oppure sempre su Twitter “DOMATTINA quando manderai qualcuno a comprare il pane, sappi che quel pane l’avrà sfornato un panettiere che non si è fermato e che lavora sicuramente a meno di 1mt dal suo collega. I tuoi assistiti sono i lavoratori più controllati del pianeta, senza contagi si lavora”. Tommasi, 45 anni, ex calciatore di Verona e Roma, presidente dell’Aic dal 2011, aveva inoltrato la sua richiesta scrivendo al presidente del consiglio, Giuseppe Conte, al ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, ai n.1 di Figc Gabriele Gravina, Lega A Paolo Dal Pino, Lega B Mauro Balata e Lega Pro Francesco Ghirelli. Il lavorio dell’Aic va avanti, sono stati effettuati anche sondaggi con gli associati: al momento l’ipotesi dello sciopero non è sfociata in proclamazione nonostante circoli la bozza di un comunicato a riguardo.

