E’ stata ufficializzata la composizione dei gironi della stagione 2021/2022 da parte del Comitato Regionale Piemonte. Sarà un’annata che regalerà tanti derby.

In Eccellenza Borgaro, Settimo e Pro Eureka proveranno a dare battaglia per il vertice della classifica. C’è grande attesa per il derby settimese, saltato lo scorso anno per la sospensione della stagione.