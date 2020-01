CALCIO. Il sole bacia le formazioni del San Gallo

Con l’inizio del nuovo anno è ripresa anche l’attività delle compagini della Scuola calcio del San Gallo. Tanti gli appuntamenti ai quali hanno partecipato le formazioni biancoverdi nello scorso fine settimana, suddivisi tra tornei e incontri amichevoli. Gli Allievi classe 2003 hanno affrontato un test contro il Calcio Leini terminato in parità: 1-1 con rete messa a segno da Granito per il San Gallo.

Gli Esordienti 2007 guidati in panchina da Beniamino Valentini sono stati tra i protagonisti del “Christmas Light Wire”, torneo organizzato dal Pertusa. Contro il Pianezza è arrivato un pareggio per 1-1 (rete di Balocco), mentre contro il Santena il San Gallo si è imposto 2-1 grazie ai sigilli di Petrillo e Imperatore.

L’altro gruppo dei 2007, allenato da Armando Moriello, era invece impegnato al torneo “Re Magi” organizzato dal Barcanova, dove ha pareggiato 2-2 contro il Real Leini con reti di Vizzari e Balocco.

Alla tradizionale kermesse “Pulcino di Pasqua”, invece, spazio per i Pulcini 2010. I galletti allenati da Pino Cristiano hanno pareggiato 2-2 contro lo Junior Torrazza (in gol Savio e Bagni) e perso 3-0 al cospetto della Strambinese.

I Primi Calci 2011 sono andati in scena in quel di Caselle per partecipare al torneo allestito dalla società rossonera. Il bilancio è di quattro sconfitte in altrettanti incontri: 2-0 contro il Santena, 1-0 contro l’Atletico Torino, 4-3 contro il Rosta (con reti di Patrevito, Dovigo e Sandretto) e 3-1 contro l’L84 (gol della bandiera di Sandretto).

Commenti