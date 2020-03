CALCIO. Il futuro di Eccellenza e Juniores Regionale

Eccellenza e Juniores Regionale: ecco i provvedimenti della LND per il futuro di queste due categorie. Si comunica che il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi in data odierna, preso atto della situazione verificatasi a seguito dell’emergenza sanitaria in conseguenza del diffondersi del “Coronavirus” denominato Covid-19, e tenuto conto della necessità di garantire prioritariamente lo svolgimento delle Fasi Nazionali delle attività direttamente organizzate dalla Lega stessa le quali comportano l’assegnazione di titoli sportivi, ha deliberato, con riserva di adozione successiva dei necessari provvedimenti in caso di eventuali ulteriori disposizioni degli Organismi e degli Enti competenti in merito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di rimodulare il calendario delle gare relative agli spareggi-promozione tra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza 2019/2020 secondo la programmazione di seguito specificata, indicando il termine ultimo del 25 maggio 2020 entro il quale i Comitati Regionali dovranno comunicare alla L.N.D. le Società qualificate a detta Fase.

DATA SECONDE CLASSIFICATE ECCELLENZA Domenica 31-05-2020 1°t. gara andata Mercoledì 03-06-2020 1°t. gara ritorno Domenica 07-06-2020 2°t. gara andata Domenica 14-06-2020 2°t. gara ritorno.

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha, altresì, deliberato di annullare la Fase Nazionale del Campionato Juniores Regionale 2019/2020. Pertanto, in via straordinaria e per la sola stagione sportiva su indicata, tale attività dovrà ritenersi definitivamente conclusa al termine delle Fasi Regionali.

