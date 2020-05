CALCIO. Il Caselle sceglie la strada della continuità

Il Caselle affronterà il post-coronavirus con le stesse figure al timone. Tutti riconfermati i dirigenti che hanno sposato il progetto rossonero nel 2018 partito con l’arrivo del vicepresidente Roberto Carbone, del direttore generale Maurizio Aprà e dello staff tecnico guidato dal direttore sportivo Raffaele Balluardo al fianco del presidente Nico Pertosa. Una società che si stava spegnendo è rinata, animata dal fuoco della passione dei nuovi arrivati. Due anni dopo i risultati sono evidenti, nonostante il brusco stop imposto (come a tutti) dal coronavirus: impianto sportivo completamente rinnovato, a partire dal campo in erba sintetica; organigramma delle squadre al gran completo, con centinaia di ragazzi iscritti; e anche primi risultati importanti, con tutte le squadre competitive nella caccia ai regionali.

In base a queste premesse, è quasi scontata la scelta del direttivo, ratificata sui canali social della società rossonera: tutti confermati. Ecco la comunicazione ufficiale. “Nel pomeriggio di sabato 9 maggio si è tenuto il direttivo della nostra società. I quattro responsabili sono stati tutti confermati dai due presidenti Nico Pertosa e Roberto Carbone. Continua il progetto iniziato due anni fa. Anche in un momento difficile come questo il Caselle Calcio vuole continuare ad essere un punto di riferimento per tutti gli appassionati di calcio della zona. Quindi ecco i responsabili: Maurizio Aprà direttore generale, Raffaele Balluardo direttore sportivo, Christian Zullo responsabile Settore giovanile, Michele Gentile responsabile Scuola Calcio. In settimana seguiranno i colloqui con gli istruttori per le conferme e le new entry. A seguire nelle prossime settimane i colloqui con tutti i gruppi per esporre il programma e confermare i giocatori”.

