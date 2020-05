Il 20 e il 22 maggio sono le date cerchiate in rosso sul calendario del mondo pallonaro. Il Consiglio Federale della Figc il 20 e quello della Lega Nazionale Dilettanti il 22 delibereranno lo stop a tutti i campionati dilettantistici, dalla serie D alla Terza Categoria, fino alle varie categorie giovanili. Una decisione semplificata dall’articolo 211 quater del decreto rilancio a cui sta lavorando il Consiglio dei ministri: un punto che asciuga all’osso l’iter giudiziario, mantenendo come unico grado di giustizia sportiva possibile per i ricorsi delle società sportive il Collegio di garanzia presso il Coni (impugnabili al Tar e al Consiglio di Stato, ma con tempi molto contingentati, entro le due settimane o massimo un mese). Il senso è semplice: consentire di avere gli organici della prossima stagione in tempo utile e scongiurare l’incubo del presidente della Federcalcio Gravina di ritrovarsi impantanato in un mare di appelli che impedirebbero il via dei campionati 2020/21.

Di fatto, uno scivolo che soddisfa molto anche la Lega Dilettanti. Oltre alla Federcalcio, a cui – come a tutte le altre federazioni – il decreto dà ampi poteri in termini di annullamento, prosecuzione e conclusione dei campionati: uno scivolo anche per la riforma dei campionati o per definire le classifiche finali dei tornei, “in deroga alle vigenti disposizioni in termini di ordinamento sportivo”. “In considerazione dell’eccezionale situazione determinatasi – si legge nel testo dell’articolo 211- le federazioni sportive possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019-2020 nonché i conseguenti provvedimenti relativi all’organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati per la successiva stagione sportiva 2020-2021”.

Il presidente della LND Cosimo Sibilia guarda al futuro e, forte delle nuove norme, auspica una nuova riforma del calcio dilettante. “Attendiamo le valutazione del Consiglio Federale. Negli ultimi tempi, più volte, abbiamo espresso la nostra contrarietà a fughe in avanti e personalismi. Noi agiamo in un’ottica d’insieme e con correttezza. Grazie anche ai poteri ottenuti con l’ultimo Decreto Governativo, abbiamo un’occasione unica per realizzare riforme strutturali e che non sono più rinviabili. Per la LND questo processo è imprescindibile. È necessario intervenire subito. Dal Consiglio FIGC mi aspetto indicazioni precise sulle modalità di completamento della stagione. In questo modo potremo dare al movimento dilettantistico, a cominciare dalla Serie D, le risposte necessarie e tanto attese”.

