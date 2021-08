Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Il lavoro paga. Il Calcio Leini è stato ammesso al campionato regionale Giovanissimi fascia B 2008. Un’opportunità imperdibile e prestigiosa per i ragazzi e la società leinicese che per la prima volta dalla rifondazione torna a disputare una competizione regionale. La squadra affidata a Federico Gianninetto farà di tutto per presentarsi ai nastri di partenza con l’intento di farsi rispettare di fronte a squadre con una esperienza maggiore. Gianninetto, alla sua [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login (cliccando qui), altrimenti registrati (cliccando qui)