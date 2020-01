CALCIO. Grande spettacolo a Borgaro per il Memorial Gariazzo

Gran finale per l’edizione 2020 del Memorial Alessandro Gariazzo organizzato dal Borgaro Nobis. In campo sono scesi i Pulcini 2009. Ecco tutte le squadre vincitrici dei vari gironi. Bronzo: Union BussolenoBruzolo.Argento: Ciriè. Platino: Juventus. Oro: Crescentinese. Al via oltre alle quattro trionfatrici e ai padroni di casa del Borgaro Nobis (squadra Gialla e Azzurra) si sono presentate anche Pro Eureka, Venaria, Ranger Savonera, Mercadante, Mappanese, Chisola, Torino, Sisport, Real Orione Vallette e Lascaris.

