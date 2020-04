CALCIO GIOVANILE. Seconda proiezione per il SuperOscar

E’ il Chisola la comando della seconda proiezione stagionale (quasi certamente l’ultima) della 40a edizione del “SuperOscar”. I vinovesi, campioni delle ultime due edizioni, sono in testa a quota 17,72 e precedono il Chieri (17.17) e il Lascaris (16.78). A seguire Vanchiglia (16.56) e Alpignano (16.43). sesta piazza per la Pro Eureka (15.63), mentre la top ten è completata da Borgaro (15.49), Mirafiori (14.99), CBS (14.62) e Lucento (14.55). La seconda proiezione del SuperOscar tiene conto delle classifiche dei campionati che vanno dai Pulcini all’Under 19 al termine del girone di andata. Se la stagione 2019/2020 non proseguirà, la classifica momentanea del torneo verrà congelata e al torneo sul campo del prossimo settembre prenderanno parte le prime 16 formazioni attualmente in graduatoria. La classifica tiene conto di tutte le società che hanno almeno una formazione iscritta ai campionati provinciali della Delegazione di Torino. Oltre a quelle già citate spazio sul manto verde anche per Volpiano (11° con 14.48), Pozzomaina (12° con 14.33), Venaria (13° con 13.97), BSR Grugliasco (14° con 13.49), Ciriè (15° con 13.28) e Gassinosanraffaele (16° con 13.25). Proprio i neroazzurri ciriacesi rappresentano una novità per la classifica torneo. Una classifica orfana della Rivarolese, fuori dai giochi per non avere squadre inserite nei campionati provinciali di Torino, mentre tra le delusioni c’è il SanMauro, scivolato al 58° posto. Tra le nostre squadre lontano dalla zona che conta anche il Caselle (22° con 11.93) e il Settimo (28° con 11.13). Non resta quindi che attendere l’ufficialità di cosa ne sarà di questa stagione agonistica.

