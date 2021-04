Calcio, giocatori del Toro: “Peccato non aver vinto ma che cuore!”

Sono un fiume in piena sui social i giocatori del Torino, dopo il pareggio contro la Juventus in un derby giocato da protagonisti. “Volevamo dare una soddisfazione ai nostri tifosi peccato non aver vinto! – scrive Armando Izzo – Questo è lo spirito del vero Toro, adesso diamo continuità e su questa strada conquistiamo la salvezza!!!”. “Le emozioni del Derby sono indescrivibili – aggiunge Rolando Mandragora, in passato alla Juventus ma già a suo agio con la maglia granata -: questo è un punto che ci sta stretto. La strada è quella giusta!”

Soltanto un gol di Ronaldo ha negato la gioia della vittoria ai granata, che hanno giocato “a testa alta”, osserva Daniele Baselli, e “con le palle”, aggiunge Sasa Lukic, utilizzando la stessa espressione colorita del presidente Urbano Cairo. “Siamo Toro per sempre”, sostiene Mergim Vojvoda, mentre per Thomas Rincon quello “portato a casa è un punto importante per il nostro obiettivo”, la salvezza. “Partita fatta con grinta, cuore e passione. È mancato poco per farla come volevamo – è l’analisi di Christian Ansaldi -. Però siamo contenti di sapere che questa squadra lotterà a morte ogni partita per la salvezza…”.

Non scorderà questo derby Alessandro Bongiorno, al debutto tra i grandi in una stracittadina: “l’adrenalina è ancora in corpo e il rammarico per aver solo accarezzato la vittoria c’è – ammette il baby difensore -. Abbiamo giocato una partita fantastica dimostrando cosa sa fare questo gruppo. Che emozione il mio primo derby da titolare! Obiettivo migliorare, sempre”.

