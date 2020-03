CALCIO. Futuro di Ronaldo in bilico fra Real, United e PSG

A due anni dal proprio arrivo a Torino, l’esperienza di Cristiano Ronaldo alla Juventus potrebbe arrivare al capolinea al termine dell’attuale, tormentata stagione. Lo scenario legato all’emergenza Coronavirus ha portato il portoghese a rimanere nella ‘sua’ Madeira. Proprio la sua permanenza in Portogallo, unita all’esigenza della Juve di fare cassa, scatenano i rumors sul suo addio e gli analisti di Sisal Matchpoint hanno deciso di puntare sul futuro di CR7: la sua permanenza nella Torino bianconera, anche nella prossima stagione, resta ancora l’opzione più probabile, data a 1,30, ma l’idea di un addio è proposta a una quota non proibitiva, a 3,00. La sua presenza in tribuna (e soprattutto negli spogliatoi, durante l’intervallo) al Santiago Bernabeu nell’ultima sfida tra Real Madrid e Barcellona, ha sicuramente acceso la fantasia dei tifosi madridisti. Ma si parla anche di un ritorno al Manchester United e del Paris Saint-Germain.

