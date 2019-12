Calcio. Festa di Natale in casa Crescentinese

L’Asd Crescentinese ha festeggiato, per il sesto anno consecutivo, il Natale con i suoi tesserati e le famiglie. Come da consuetudine, la foto sul sagrato della chiesa con tutti gli atleti (in numero sempre crescente) rappresenta la prova più lampante del successo del sodalizio Crescentinese, che da diversi anni rappresenta una delle società più qualificate del panorama calcistico vercellese per quanto riguarda il Settore Giovanile. Il presidente Eugenio Cirillo afferma con soddisfazione: “Considerando atleti, istruttori e collaboratori, si sfiorano i 300 tesserati (nel 2014 eravamo poco più di 150) ed i progetti in corso porteranno ad aumentare ulteriormente il numero per la prossima stagione”. Ma la stagione della Crescentinese è fin qui ricca di importanti novità e conferme. “Tra le principali iniziative in corso è fondamentale ricordare la recente affiliazione con l’Atalanta” spiega il Responsabile Marketing Alberto Canuto, “che in occasione di questa festa, ha inviato a Crescentino due rappresentati del settore tecnico ad illustrare le ragioni di questa affiliazione ed il progetto sportivo sui giovani che da molti anni viene portato avanti dalla società bergamasca”. Il Sindaco Vittorio Ferrero, il Vice Sindaco Luca Lifredi e l’assessore allo Sport Nino Dispoto, hanno presenziato durante tutti i momenti della festa (prima in Chiesa e poi al Teatro Angelini), confermando l’intenzione del Comune di procedere con la realizzazione del tanto “sognato” campo sintetico entro 6-8 mesi, deliberando il progetto nelle prossime settimane, per poi procedere con la richiesta di fondi al Credito Sportivo. Se non ci saranno ulteriori intoppi, il taglio del “nastro” potrà avvenire per l’inizio della stagione 2020/21.

