Grossa novità in casa Junior Torrazza. Entra a far parte del mondo gialloblu anche Fabrizio Antonacci. L’ex Mappanese e La Chivasso, dopo un breve corteggiamento da parte del direttore sportivo Davide Tricerri, si inserirà per dare una mano per quello che riguarda la Scuola Calcio. Con molta probabilità Antonacci verrà anche inserito nella rosa della prima squadra allenata da Ivan Cannalonga che sta disputando il campionato di Seconda Categoria.