CALCIO. Eccellenza. La Pro Eureka stacca il pass per la Coppa Italia

Con un tennistico 6-2 la Pro Eureka liquida il Rivoli nel turno preliminare della Coppa Italia e accede al tabellone della competizione. Tutto facile per i blucerchiati contro un avversario decisamente in difficoltà sia dal punto di vista fisico che tecnico. La freschezza atletica è un modulo di gioco oliato nel tempo hanno fatto la differenza permettendo alla squadra di Paolo Tosoni di giocare quasi sul velluto. In meno di mezz’ora la Pro Eureka ha messo in ghiaccio la qualificazione con una prestazione autoritaria affondando come il coltello nel burro nella difesa di un Rivoli sgretolatosi ben presto. Al 6’ Costa approfitta di un’indecisione del portiere di casa e insacca di testa senza problemi dando il via alla goleada. Capitan Taraschi orchestra la manovra offensiva mettendo a disposizione dei suoi giovani compagni di squadra tutta la sua esperienza. Proprio Taraschi propizia il raddoppio messo a segno con un conclusione volante da Luz Dos Santos e poi si mette in proprio siglando il 3-0.

Una sventola di Begolo fa calare poker e sipario sul match perché nella ripresa ai settimesi non resta che controllare non prima di aver infierito sull’avversario con i guizzi di De Paolis (entrato subito dopo l’intervallo) e Pititto (messo in moto ancora da Taraschi). Nel finale il Rivoli salva l’onore con Atteritano e Paraschi. Nel secondo turno (in programma domenica 20 settembre) la Pro Eureka affronterà in trasferta il Borgaro Nobis per la gara di andata. Più che soddisfatto mister Tosoni a fine gara. “Per noi questo è un buon inizio di stagione con una prestazione all’altezza della categoria. Vorrei fare notare che abbiamo giocato gran parte del secondo tempo con 10 giocatori su 11 che tre anni fa militavano nella Juniores o Allievi. Complimenti davvero ai ragazzi”. Le altre sfide in programma nel primo turno di Coppa sono: La Pianese-LG Trino, Lucento-Venaria e Alicese Orizzonti-Settimo.

