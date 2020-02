La Pianese si conferma la vera sorpresa di questo campionato e con la vittoria sulla Romentinese Cerano si tiene a un tiro di schioppo dalla zona playoff. Successo in rimonta per i biancorossi che vanno sotto al 6’: al termine di un batti e ribatti in area Torin si ritrova tutto solo davanti a Tunno e lo batte senza grosse difficoltà. La Ro.Ce. si divora una colossale occasione per raddoppiare con Torin e poco prima del riposo Santoni con una velenosa conclusione dal limite dell’area che rimbalza davanti a Rainero centra l’angolino basso e impatta. Nella ripresa la gara scende di tono e non si vivono particolari emozioni fino al 70’ quando Alfonso Mascoloparte palla al piede dalla tre-quarti, sfrutta un rimpallo favorevole e arrivato al cospetto di Rainero lo infila di prepotenza siglando il gol del successo pianese.

L’LG Trino ritrova la vittoria (2-0) a Baveno e si risolleva in classifica. Primo tempo abulico, ma poco prima dell’intervallo i trinesi passano in vantaggio con Giarola che, lanciato nello spazio da Rignanese, si presenta a tu per tu con Bordin e lo batte con freddezza. Nella ripresa il Baveno attacca a testa bassa e sfiora più volte il pareggio. Salzano colpisce una clamorosa traversa, poi al 90’ Margaglio salva su una conclusione a botta sicura di Di Leva. In pieno recupero il Trino raddoppia con una rasoiata di Ramundo dal limite. L’Alicese Orizzonti impatta 1-1 in casa della Fulgor Ronco Valdengo: succede tutto nel secondo tempo con Amato che risponde dal dischetto al vantaggio siglato da Emanuele.

