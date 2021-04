CALCIO. ECCELLENZA. Gepy Rosso non è più il direttore sportivo de La Pianese

La Pianese perde i pezzi. Dopo l’addio del presidente onorario Libero Tubino, si separano anche le strade del sodalizio biancorosso e del direttore sportivo Gepy Rosso. Una stagione difficile per i collinari che hanno optato per non ripartire nel campionato di Eccellenza che scatterà domenica 11 aprile. I giocatori [...]





