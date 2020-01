Calcio. Eccellenza. Esame Stresa per La Pianese

Domenica 11 gennaio riparte il campionato di Eccellenza. In realtà domani sera (mercoledì 8) si gioca il recupero della 14a giornata tra Aygreville e Stresa che completerà la classifica in vista dell’ultima giornata del girone di andata. La sorpresa di questa prima parte di stagione, ovvero La Pianese di Davide Gamba, sarà impegnata sul campo dello Stresa. I biancorossi (che negli ultimi giorni di mercato hanno salutato il difensore Emanuele Balzo, approdato al PontDonnaz HoneArnad Evancon) vogliono continuare a tenere d’occhio la zona playoff. L’Alicese Orizzonti testerà la squadra che ha chiuso meglio il 2019, il Borgaro Nobis di Licio Russo che dopo un periodo difficile ha ripreso a viaggiare a ritmso sostenuto. Scontro delicato in chiave salvezza tra Pro Eureka ed LG Trino. Entrambe le compagini nel finale dello scorso anno hanno dato segnali di risveglio e hanno tutta l’intenzione di allontanarsi in fretta dalle sabbie mobili dela classifica. Completano il quadro del 15° turno Accademia Borgomanero-Romentinese e Cerano, Fulgor Ronco Valdengo-Città di Baveno. La Biellese-Rivoli e PontDonnaz HoneArnad Evancon-Borgovercelli. Di seguito la classifica in attesa del recupero: Aygreville 29; Romentinese e Cerano 28; Borgovercelli 27; Borgaro Nobis 26; PontDonnaz HoneArnad Evancon 24; La Pianese 23; Alicese Orizzonti 19; La Biellese 18; LG Trino 16; Stresa, Città di Baveno, Pro Eureka e Rivoli 15; Accademia Borgomanero 14; Oleggio 12; Fulgor Ronco Valdengo 9.

Commenti