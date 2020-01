Calcio. Eccellenza. Alla Pro Eureka è mancato il gol, il Borgaro Nobis rimonta

Inizia con un pareggio il 2020 della Pro Eureka. I blucerchiati non vanno oltre lo 0-0 nello scontro diretto con l’LG Trino. Partita non certo entusiasmante con i settimesi a fare gioco, ma decisamente poco concreti negli ultimi sedici metri. Non è bastata la buona vena di Niada in mezzo al campo che ha dettato i tempi alla squadra, ma il neo acquisto Filippo Germano non è riuscito mai a rendersi veramente pericoloso. Pareggia in rimonta (1-1) il Borgaro Nobis sul campo dell’Alicese Orizzonti. Gli uomini di Licio Russo vanno sotto poco prima dell’intervallo subendo il gol dell’ex Joao Brugnera. Nella ripresa i gialloblu riescono a riequilibrare la sfida con il calcio di rigore trasformato da Miello.

