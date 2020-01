CALCIO. Due belle gare per i Pulcini 2010 del San Gallo

Ancora un fine settimana intenso per le compagini della Scuola calcio del San Gallo, impegnate su più fronti con tutte le categorie. Gli Esordienti classe 2007 concludono la propria avventura al torneo “Christmas Light Wire”, organizzato dal Pertusa, alzando bandiera bianca in semifinale. Nel penultimo atto della manifestazione, infatti, i galletti allenati da Beniamino Valentini si inchinano 2-0 al cospetto del Borgaro. Torneo casalingo, invece, per i Pulcini 2010 del San Gallo. La squadra di Pino Cristiano si dimostra in gran spolvero e nelle due partite partite disputate realizza la bellezza di undici gol senza subirne alcuno. Criscuolo e compagni prima rifilano un tennistico 6-0 all’Ozegna, deciso dalla tripletta di Bagni, dalla doppietta di Scelsi e dal sigillo di Savio, poi mostrano la ‘manita’ al Collegno, sconfitto 5-0 con le doppiette di Polo e Maggiora e rete di Sandretto. L’impianto Star Five di via Rosa Luxemburg è stato lo scenario anche del torneo Aspettando il Carnevale riservato alle categorie Primi Calci. I 2011 del San Gallo hanno pareggiato 2-2 contro lo Junior Torrazza (in gol Grieco, autore di una doppietta) e perso 6-0 contro la L84. Nella stessa manifestazione i Primi Calci misti 2011/2012 hanno invece perso 6-1 la sfida contro il La Chivasso (per il San Gallo rete della bandiera di Noccioli) e pareggiato 2-2 (doppietta di Scelsi) contro la Sisport Juventus. Non sono bastate, invece, le reti di Tricarico e Sandretto ai Primi Calci 2011 per avere la meglio del Pozzomaina, vittorioso 3-2 al torneo “Papà Lovera” organizzato dal Settimo. Una vittoria e due sconfitte è il bilancio dei Piccoli Amici 2013; al torneo “Inverno gialloblu”, organizzato dallo Junior Torrazza, i galletti hanno superato 5-0 i padroni di casa grazie al poker di reti di Scelsi e al gol di Teobaldo, perso di misura (3-4) contro il Montanaro (doppietta di Scelsi e rete di Teobaldo) e perso 0-3 contro il Barcanova.

Commenti